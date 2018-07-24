Новгородские власти составят план по снижению объёмов недостроев

Великий Новгород, , 09:41 — REGNUM В Новгородской области утвердят «дорожную карту» для устранения нарушений, выявленных в результате проверки Счётной палаты РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом на коллегии Счётной палаты по результатам проверки Новгородской области заявил заместитель председателя правительства области Евгений Богданов.

По его словам, соответсвующий указ губернатора уже издан, в регионе начали принимать конкретные меры.

«Разрабатывается методика определения первоочередных объектов образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, которая будет учитывать их состояние. Также разрабатывается методика оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения», — отметил Богданов.

По его словам, до 1 сентября будет утверждён план по снижению объемов и количества объектов незавершённого строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки региона Счётная палата РФ установила, что количество недостроев в регионе велико: на начало 2018 года таких объектов было 269 с общим объёмом затрат в сумме 4,9 млрд рублей, из которых более 30% — федеральное финансирование. Кроме того, аудиторы Счётной палаты выявили дисбаланс между показателями бюджетных назначений, отражёнными в реестре расходных обязательств, и необходимой потребностью в бюджетных ассигнованиях.

Напомним, комплексная проверка региона проводилась Счётной палатой по личному обращению губернатора Андрея Никитина.

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