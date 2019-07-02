Петропавловск-Камчатский, , 06:27 — REGNUM

В Камчатском крае с 1 июля снижены тарифы на тепло и горячую воду. Понижение ожидает самые густонаселенные районы полуострова. Платежи за самые дорогие коммунальные услуги снизятся в среднем на 6,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Снижения тарифов на тепло и горячую воду, а, следовательно, и уменьшения сумм в «платежках», стоит ожидать жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.

«С 1 июля стоимость гигакалории в самых густонаселенных районах края снизится с 4250 рублей до 3900 рублей, то есть на 8,2%. Примерно на столько же снизится тариф на горячее водоснабжение, которое не затронет только Петропавловск-Камчатский городской округ, и на водоотведение», — сообщила руководитель региональной службы по ценам и тарифам Ирина Лагуткина.

В правительстве края отметили, что это достаточно существенное понижение для региона, в котором цены на коммунальные услуги одни из самых дорогих в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае второй раз за год повысились тарифы на ЖКХ. Особенно сильное повышение произойдет в Николаевском районе. К тому же, губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о повышении сборов за капитальный ремонт с 1 января 2020 года.