Хабаровск, , 05:25 — REGNUM

Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае повысились второй раз за 2019 год. В среднем повышение с 1 июля произошло на 2,4%. Но в некоторых муниципалитетах подорожание гораздо выше и болезненней для потребителей. К тому же, жителям региона предстоит ещё одно повышение — сборов на капремонт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Счёт за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В 2019 году тарифы стали повышать не сразу, а в два этапа. Причина — в росте НДС с 18% до 20%. Инициаторы двукратного повышения, судя по всему, просто не хотели травмировать населения резко выросшими суммами в квитанциях. Однако ситуацию это вряд ли спасает — люди крайне негативно реагируют на рост цен за «коммуналку», которая и без того уже далеко не всем по карману.

Повышение в 2,4% — не для всех. Например, в Николаевском районе края электроэнергия для предпринимателей и организаций подорожала сразу с 5 до 9 рублей за кВтч. Такое решение принято Федеральной энергетической комиссией: тариф на электричество будет рассчитываться в локальных электросетях исходя из числа потребителей и количества электроэнергии, которое они потребляют. Ранее же норматив рассчитывался по среднему значению всех объектов большой энергетики. Жителям Николаевского района не повезло не только с электричеством — больше остальных они будут платить и за тепловую энергию. Если в целом по краю стоимость гикокалории вырастет с 1734,22 рубля до 1775, 84 рубля, то есть, на 2,4%, то в Николаевском районе рост составит 7,2%. Власти обосновывают это резким ростом стоимости холодной воды.

При этом, Хабаровский край с 1 января 2019 года стал единственным регионом страны, где на население «повесили» ещё и обязанность оплачивать комиссию за формирование коммунальных счетов для абонентов АО ДЭК, ранее комиссию оплачивали банки или другие агентские организации.

Также губернатор края Сергей Фургал подписал постановление о повышении сборов за капитальный ремонт. Если сейчас жители региона платят от 1,56 до 7,76 рубля за квадратный метр, то с 1 января сбор составит от 1,62 до 8,08 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае власти уклоняются от оплаты «северного завоза». Предприниматель, выигравший конкурсы, предложив наименьшую цену, поставивший топливо в 9 северных районов края, идёт в суды и выигрывает. В Советско-Гаванском районе решением Арбитражного суда уже заблокированы счета, глава района Юрий Бухряков направил губернатору Фургалу письмо, в котором сообщил, что муниципалитет не может выполнять свои ключевые полномочия: проведение выборов, ликвидация ЧС и другие. Но пока всё остаётся по-прежнему. Прокуратура Хабаровского края официально сообщила, что в Советско-Гаванском районе может быть сорван предстоящий отопительный сезон. Как выяснило надзорное ведомство, причина не только в отказе краевых властей платить за уже поставленное и потребленное топливо, но и в том, что, забирая у муниципалитета полномочия по теплоснабжению, краевое правительство не смогло всё оформить в срок.

Недовольство жителей связано ещё и с тем, что в своей предвыборной программе, размещенной на отдельном сайте в интернете, Сергей Фургал обещал снижать тарифы на ЖКХ для населения. Когда же этого не произошло, а народ начал задавать вопросы, программу с сайта удалили. Однако многие успели её сохранить и теперь предъявляют в социальных сетях главе региона вполне обоснованные претензии.

Непомерный рост счетов за «коммуналку» приводит к тому, что небольшие городки и посёлки городского типа Хабаровского края требуют перевести их в статус сёл — у селян тарифы ниже. Но власти отказывают.