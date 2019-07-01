Киев, , 16:16 — REGNUM

Платёжный баланс Украины с января по май 2019 года был сведёт с дефицитом в размере $466 млн, причём только в мае дефицит составил $750 млн, сообщило информационное агентство УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

За пять месяцев 2019 года профицит текущего счёта составил $257 млн, а отток — $718 млн. Годом ранее платёжный баланс Украины был сведён с $284 млн профицита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может развиваться при текущем уровне долговой нагрузки. Украина отдаёт в счёт погашения долгов около трети бюджета и платит большие проценты.

Читайте также: Зеленский: Кредитный рейтинг Украины — унизителен для европейской страны