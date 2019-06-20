Зеленский: Кредитный рейтинг Украины — унизителен для европейской страны

Киев, , 17:15 — REGNUM Экономика Украины не может развиваться при сегодняшнем уровне долговой нагрузки на бюджет, поэтому Киев будет исправлять ситуацию при помощи партнеров из МВФ.

Об этом 20 июня в Киеве на встрече с украинскими бизнесменами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Стране нужен доступ к дешевым ресурсам. Что их даст? Только доверие к Украине на международной арене. Поэтому, первое — мы продолжим сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы за следующие пять лет значительно снизить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим сумасшедшие проценты. Вы сами понимаете, что стремительное развитие при таких условиях это — unreal (пер. с англ.яз. — нереально)», — сказал Зеленский.

Президент также пообещал улучшить кредитный рейтинг Украины и продолжать европейскую интеграцию, в т.ч. экономическую.

«Для нас это не только большой рынок, но и очень важный культурный фактор. Сотрудничая с европейскими компаниями, наш бизнес видит, что можно быть успешным без коррупции, выполняя контракты и платя налоги. Это очень ценно… Мы поработаем на улучшение кредитного рейтинга страны. Сейчас, вы знаете, у нас рейтинг В-, также как и у ведущих стран: Мали, Сальвадор, Ангола. Как говорят: «No comments». Это унизительно для европейской страны. За несколько лет мы это обязательно изменим», — добавил Зеленский.

Он уверен, что Украина в период его президентства способна за три-четыре года войти в ТОП-10 Doing Business (сейчас 71-ое место из 190 стран).

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

«Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, а также, если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе — на востоке страны — стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности маловероятна», — заявили тогда аналитики компании.