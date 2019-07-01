Москва, , 14:50 — REGNUM

В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков. Данное нововведение является очень актуальным и нужным, так как проблема обманутых дольщиков является довольно серьезной и, несмотря на многие предпринимаемые государством и правительством меры, не теряет своей остроты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Согласно этим правилам деньги дольщиков теперь не будут переводиться застройщику, а будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. Застройщик сможет получить эти деньги только после передачи квартир дольщикам. То есть порядок их работы очень сильно напоминает расчеты по аккредитиву», — пояснил эксперт.

По его мнению, использование эскроу-счетов позволяет максимально минимизировать риски неисполнения контрагентом своих обязательств по договору для обоих участвующих в ней сторон, особенно в случае взаимного недоверия друг другу. Они активно используются за рубежом в сделках с недвижимостью, на фондовом рынке и на рынке ICO (Initial Coin Offer).

«Практическое внедрение данного механизма на российском рынке, а такая возможность была предусмотрена законодательно еще 2014 году, является весьма положительным шагом по повышению надежности сделок и безопасности их участников, а также позволит социально-экономические аспекты напряженности, возникающие при проблемах, связанных с завершение домов по принципу долевого строительства.

Дальнейшее внедрение данного механизма в России, например, на фондовом рынке, позволит повысить его привлекательность как для российских, так и для зарубежных инвесторов», — высказал своё мнение Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля 2019 года. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета.

Читайте также: В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства