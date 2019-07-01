Москва, , 12:48 — REGNUM

Саммит G20 в целом прошел позитивно и вполне ожидаемо в плане встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Как и ожидалось, торговая сделка между США и Китаем не состоялась, но продолжение переговоров будет вносить определенный позитив мировым рынкам, несмотря на то, что конкретного срока по сделке не было объявлено, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, встреча лидеров США и Китая обернулась скромной победой для Китая и позитивом для рисковых активов в краткосрочной перспективе, но вполне в пределах ожидаемых результатов.

«Нефтяные котировки выросли на 4% из-за того, что страны ОПЕК, включая Россию, продолжат сокращение добычи до конца 2019 года. В принципе новость была ожидаема, но объявлена была чуть ранее, чем многие ожидали. Остается вопрос, на какой срок они будут сокращать добычу. Учитывая, что до конца года осталось как раз шесть месяцев, то, скорее всего, они договорятся именно на этот срок», — считает эксперт.

Несмотря на жесткие ограничительные санкции, Иран также поддержит сокращение добычи. Учитывая, что США и Китай возобновили переговоры по поводу разрешения торгового конфликта между собой, то угроза замедления мировой экономики на данный момент отошла на второй план. В этой связи нефтяной рынок получил два дополнительных драйвера роста: сокращение добычи странами ОПЕК+ и снижение напряженности между США и Китаем.

«Крупные участники рынка уже осуществляют расстановку сил относительно товарно-сырьевого фьючерсного рынка. Окончательные же решения по инвестициям будут приняты после заседания ОПЕК в Вене. Рынок нефти отыграл ожидаемый сценарий на 70%.

Сейчас остается подвести итоги заседания ОПЕК, определиться со сроком сокращения добычи. Учитывая позитивные факторы влияния, цены на нефть продолжат рост. До конца июля можно будет увидеть цену нефти марки Brent $69 за баррель, сланцевая нефть марки WTI вырастет до $62 за баррель», — предполагает Гасанов.

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