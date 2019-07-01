Москва, , 11:26 — REGNUM

В России выросло число граждан, настроенных сократить расходы. В июне о том, что боятся тратить деньги заявили 68% опрошенных (в мае 2019 года — 66%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Деньги (cc) jackmac34

Самым оптимальным способом хранения свободных денег граждане считают счёт в банке (46%). Напротив, забрать деньги из банка намерены 32% опрошенных. Побыстрее потратить зарплату или пенсию готовы 22%.

Четверть жителей России (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако 58% респондентов настроены скептически.

Не рассматривают вопрос о получении крупных займов 74% граждан РФ, обратного мнения придерживается 13%.

Опрос проведен 27 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

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