Большой Камень, Приморский край, , 10:34 — REGNUM

Для снижения затрат, связанных с доставкой стального проката на приморскую судостроительную верфь, инвесторы ведут переговоры по вопросу строительства вблизи «Звезды» металлургического завода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Компания «Современные технологии судостроения», являющееся для «Звезды» контролирующим акционером, как сообщают Ведомости, в настоящее время прорабатывает два варианта обеспечения судостроительного завода необходимым металлопрокатом. По одному из вариантов предполагается построить в Большом Камне электроплавильный цех и листопрокатный стан, по другому варианту речь идёт только о строительстве листопрокатного стана, который бы работал с привозным сырьём — слябами.

Председатель совета директоров итальянской компании Danieli Джанпьетро Бенедетти, являющейся мировым лидером по строительству металлоперерабатывающих предприятий, рассказал о готовности компании принять участие в проекте.

Джанпьетро Бенедетти «Нам предложили поучаствовать в проекте как поставщик основного оборудования. В настоящее время мы находимся в стадии проведения переговоров».

С точки зрения сохранения стратегической безопасности судостроительного кластера, выстраиваемого в настоящее время в приморском Большом Камне, предпочтение, по всей видимости, будет отдано проекту строительству металлургического предприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, судоверфь «Звезда» может принять участие в строительстве 20 газовозов, которые будут заказаны южнокорейской судостроительной компании Samsung Heavy Industries Co. Ожидается, что компания станет партнёром ПАО «Новатэк» в реализации нового проекта «Арктик СПГ-2».