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СК «Звезда» приступил к резке металла на четвёртый танкер «Афрамакс»

Экономика

Всего на судоверфи будет построено 12 танкеров этой серии

Большой Камень, Приморский край, 5 июня 2019, 07:34 — REGNUM  Специалисты судостроительного комплекса «Звезда» начали резку металла для деталей четвёртого танкера типа «Афрамакс», сообщила пресс-служба предприятия.

Всего на судоверфи будет построено 12 таких танкеров. Головное судно серии «Афрамакс» было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина. В настоящее время на завод осуществляет изготовление и сборку секций первых трёх танкеров.

«Афрамакс» — танкер дедвейтом 114 тыс. тонн. Он предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и использует в качестве топлива сжиженный природный газ. Строительство третьего танкера из серии началось в конце февраля.

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