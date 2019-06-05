СК «Звезда» приступил к резке металла на четвёртый танкер «Афрамакс»

Большой Камень, Приморский край, , 07:34 — REGNUM Специалисты судостроительного комплекса «Звезда» начали резку металла для деталей четвёртого танкера типа «Афрамакс», сообщила пресс-служба предприятия.

Всего на судоверфи будет построено 12 таких танкеров. Головное судно серии «Афрамакс» было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина. В настоящее время на завод осуществляет изготовление и сборку секций первых трёх танкеров.

«Афрамакс» — танкер дедвейтом 114 тыс. тонн. Он предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и использует в качестве топлива сжиженный природный газ. Строительство третьего танкера из серии началось в конце февраля.

Читайте также: ССК «Звезда» приступил к строительству третьего танкера «Афрамакс»