Москва, , 08:38 — REGNUM

В Москве с 1 июля запущен новый маршрут электробуса. Он начал курсировать по территории инновационного центра «Сколково», сообщается на портале столичного градоначальника.

Новый маршрут электробуса Sk «Сколтех» — «Хаб (ТПУ «Инновационный центр»)» будет работать по будням с 07:00 до 20:00. Проезд бесплатный.

В салоне установлен климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, бесплатный Wi-Fi и др. Электробус перевозит 85 пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт популярность электробусов. С момента запуска электробусы перевезли более 2,5 млн пассажиров.

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