Москва, , 22:45 — REGNUM

«Мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок», — сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу телеканалу «Звезда» сегодня.

Министр не уточнил: как именно будут эти заводы перерабатывать мусор, кто будет контролировать их экологическое воздействие на окружающую среду, будут ли они оказывать коммерческие услуги сторонним организациям по переработке мусора, не войдёт ли в процесс переработки мусора его сжигание.