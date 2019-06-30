Москва, , 08:15 — REGNUM

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, как правильно уходить в отпуск. Об этом сегодня, 30 июня, пишет «Российская газета».

Роструд напоминает, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако есть некоторые категории работников, которым полагается удлинённый оплачиваемый отпуск — 56 календарных дней. Это работники образовательных учреждений и некоторые руководители. Кроме того, директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

Работодатель не может самовольно разделить отпуск сотрудника на две или более частей — работник вправе уйти в отпуск на все полагающиеся ему дни. Однако сплошь и рядом работодатели фактически заставляют работника делить отпуск как минимум на две части по 14 календарных дней.

Разделить отпуск можно только по соглашению между работником и работодателем. Также трудовое законодательство строго предусматривает, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Более того, работодатель не может требовать от работника включить в отпуск выходные дни.

Также Трудовой кодекс предусматривает наказание для работодателя, если он самовольно разделил отпуск своего работника на части. Такому работодателю грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — до 50 тысяч рублей. Если нарушение совершено повторно, то возможна дисквалификация должностного лица. Однако всем работникам хорошо известно, что в случае попытки отстаивания своих трудовых прав, работодатель начнет создавать такому работнику невыносимые условия труда, чтобы фактически заставить работникам уволиться из организации.

Кроме того, в Роструде подчеркнули, что отпуск полагается всем, в том числе и работникам, не достигшим 18 лет. Работника, чья жена находится в отпуске по беременности и родам, обязаны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время.