Кишинёв, , 00:51 — REGNUM

Молдавия обратилась к Латвии с просьбой помочь в расследовании кражи $1 млрд из банковской системы страны. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил глава МИДЖ Молдавии Нику Попеску на встрече с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

«Часть этих денег прошла латвийскую банковскую систему. И у нас с Латвией совместный интерес выяснить, куда попали эти деньги и постараться вернуть хотя бы часть», — заявил молдавский министр.

Он добавил, что надеется, что ЕС увеличит квоты на экспорт, чтобы молдавские производители могли поставлять на европейские рынки больше продукции, и что ЕС возобновит финансовую помощь Молдавии.

Ринкевич в свою очередь подчеркнул готовность Латвии поддерживать процесс реформ в Молдавии. «Латвия и ЕС готовы поддержать Молдову во всех процессах реформирования, но в то же время мы хотим подчеркнуть, что поддержим конкретные реформы и результаты. Принцип «больше для большего» означает, что, чем больше реформ и изменений произойдет, тем больше помощи Молдова получит от ЕС», — сказал он.