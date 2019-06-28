Москва, , 15:32 — REGNUM

Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Нефтяные компании РФ заявили о намерении правительства прекратить сдерживать цены на бензин. Решение о заморозке уровня стоимости топлива правительство приняло в 2018 году, когда цены стали резко расти. Теперь же правительство планирует отказаться от ограничений.

«Нефтяные компании с одной стороны должны понимать, что их нынешние сверхприбыли — целиком и полностью заслуга слабого рубля, так как при стоимости нефти выше 60 долларов за баррель, справедливая стоимость российской валюты к доллару не выше 50 рублей», — заявил Авакян.

Между тем, уверен он, резкое увеличение стоимости топлива сейчас будет совсем не на руку самому правительству.

«Власть должна понимать — повторение резких скачков цен на бензин и прочее топливо на внутреннем рынке подобного прошлогодней ситуации чревато тем, что не только рейтинги упадут еще сильнее, но и могут начаться массовые протесты. У многих работников транспортной отрасли терпение уже итак на исходе», — отметил Авакян.

Поэтому, считает он, сегодня не стоит ожидать повторения резкого роста цен на бензин, как это было в 2018 году, когда правительство и было вынуждено заморозить цены.

«Конечно, цены на бензин вырастут и скорее всего выше инфляции, но все равно не так резко и не так много, как в прошлом году. Я ожидаю роста цен в пределах 6%, и такой уровень роста не будет оказывать сильного влияния на продовольствие и в целом на инфляцию», — уверен Авакян.