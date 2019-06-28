Осака, Япония, , 13:08 — REGNUM

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, находящийся в Японии в рамках мероприятий G20, предложил местным компаниям принять активное участие в освоении Северного морского пути.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лихачева, японская сторона продемонстрировала большой интерес к этому вопросу. Более предметное обсуждение может состояться на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года во Владивостоке.

«Северный морской путь обсуждали. Мы их пригласили на Восточный форум, там планируем провести первое заседание содержательного общественного совета — совета партнеров Северного морского пути. Японская сторона продемонстрировала очень большой интерес», — отметил глава Росатома.

Алексей Лихачев также отметил, что японские логистические компании имеют большой авторитет в мире, поэтому России крайне выгодно применить их опыт в круглогодичном использовании Севморпути.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что Российская нефтегазовая компания «Ямал СПГ» поставил в Японию первую партию газа.