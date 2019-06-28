Москва, , 09:14 — REGNUM

Сделка по размещению дополнительных еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд завершена. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

20 июня Минфин разместил евробонды с погашением в 2029 году на $1,5 млрд и евробонды с погашением в 2035 году на $1,5 млрд. Номинальная стоимость еврооблигации в обоих случаях составила $200 тыс.

Десятилетние еврооблигации были размещены по цене выше номинальной стоимости (103,401%) с доходностью к погашению 3,95% годовых, шестнадцатилетние — с доходностю к погашению 4,30% годовых (109,080%).

59% совокупного объема довыпущенных бумаг приобрели британские инвесторы, 26% — американские, 13% — инвесторы из континентальной Европы и около 2% — из азиатских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин проинформировал, что спрос на десятилетние еврооблигации превысил объём размещения более чем в два раза, а на 16-летние — в три раза. Совокупный спрос составил около $7 млрд.

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