Москва, , 17:50 — REGNUM

Массовые мероприятия в Москве проходят в течение 240 дней в году, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин «Вечерней Москве».

«Ежегодно по городу гуляют порядка 65 миллионов человек», — сказал он.

Фестивали приносят столице экономический результат, отметил чиновник, оборот туристической отрасли составляет 860−870 миллиардов рублей, и он растёт.

Другой эффект — иностранцы более позитивно воспринимают столицу России, остаются в ней жить и отдают детей в местные школы.

Он также высказал мнение, что Москва по качеству футбольных стадионов опередила Лондон.