Тула, , 17:14 — REGNUM

Сотни, если не тысячи шуток, в которых есть лишь доля шутки, а остальное все правда, сложены российскими водителями. Тему дорог в нашей стране, без преувеличения, можно назвать вечной. Но, как признал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию сети автодорог 26 июня, общая протяженность дорог высшей — первой — категории увеличилась. Правда, большая часть это федеральные трассы (83%), а с региональными — пока дела обстоят неважно. Глава государства особо отметил, что в целом по стране количество ДТП снижается, но 30 регионов (Путин их не стал называть) нарастили аварийность. По данным МВД РФ, в антилидерах Сахалинская область, Камчатский край, Республика Бурятия, Ивановская область, Тверская область, Калининградская, Амурская, Хабаровский край и Хакасия.

Дорога Tularegion.ru

Вообще, президент не стал акцентировать внимание на отдельных субъектах РФ и опорные точки обозначил для всех без исключения.

Так сели

На очередном заседании Госсовета присутствовали все главы российских регионов. СМИ за несколько минут до начала облетел план рассадки губернаторов. Ближе всех к главному оказался Иван Белозерцев из Пензенской области, затем Михаил Ведерников из Псковской области, Владимир Владимиров из Ставропольского края и Станислав Воскресенский из Ивановской области. Однако, по мнению экспертов, протокол в данном случае не заострял внимание на рассадке «приближенных» и «отдаленных». Руководитель Тульской области Алексей Дюмин, за которым закрепился статус «эффективного губернатора», разместился в центре большого стола в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Рядом — Алексей Текслер (Челябинская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Сергей Жвачкин (Томская область).

«Что касается рассадки губернаторов на Госсовете, то я бы не стал уделять этому особое внимание, никаких глубоких выводов относительно близости того или иного губернатора к Путину на этом основании делать не стоит», — считает политолог Николай Евдокимов.

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Путин сосредоточил внимание глав регионов и правительства на актуальных вопросах для многих субъектов страны. После заседания губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул необходимость повышения безопасности дорожного движения, ресурсного обеспечения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ценообразование в дорожно-строительной отрасли и переустройство коммуникаций при ремонте дорог.

«Важно, что удалось наметить пути их решения. Уверен, что в перспективе это позволит значительно повысить эффективность и безопасность транспортной инфраструктуры», — сказал Алексей Дюмин.

Лейтмотивом заседания стали поручения Владимира Путина рабочей группе Госсовета по направлению «Транспорт» и всем присутствующим: разработка региональных программ по приведению дорог регионального значения в нормативное состояние, освещенность проезжих частей за пределами агломераций, нелегальные пассажирские перевозки и просветительская работа, особенно среди детей. Несколько поднятых вопросов Тульская область актуализировала.

Регион в повестке

За два дня до заседания под председательством президента Тульская область актуализировала работу в дорожной сети. В регион приехал замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко. Он выступил в роли ревизора, который проконтролировал качество работ в рамках национального проекта. Вердикт — Тульская область находится ближе к первой десятке по качеству и срокам выполнения работ по стране, и работает над проектом «эффективная команда.

«Приоритетный проект 2017 и 2018 годов, в котором Тульская область также участвовала, показал свою эффективность. Ведется жесткий оперативный контроль через систему «Эталон». Ежесуточно обновляется информация о ходе выполнения работ, обращениях граждан», — сказал Игорь Костюченко.

Сегодня Тульская область формирует планы на 2020 год с учетом пожеланий населения. А в текущем году в нацпроект вошли 62 объекта общей протяженностью свыше 198 км: 19 дорог (154 км) регионального и межмуниципального значения и 43 автодороги (44 км) в муниципальных образованиях агломерации. Потратят на это 2,5 млрд рублей и завершат обновление дорожной сети к октябрю.

«Сейчас работы ведутся на 18 региональных и 17 объектах местного значения, входящих в национальный проект. По региональным объектам работы выполнены более чем на 50%», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.

Владимир Путин просил обратить внимание [читай — выполнить] на авансирование подрядных организаций, на заключение контрактов и на проведении конкурсных процедур по заведомо заниженному ценнику на битум, асфальтобетон, щебень и другие материалы.

«В этом году Тульская область — один из лидирующих регионов по контрактации. Конкурсные процедуры по региональным и муниципальным объектам были проведены вовремя», — подчеркнул замруководителя Росавтодора.

По словам зампредседателя правительства РФ Максима Акимова, в число лидеров по контрактации также вошли Томская, Свердловская, Пензенская, Нижегородская, Белгородская, Мурманская, Калужская области, Пермский, Алтайский и Краснодарский края, а также республики Башкортостан, Ингушетия и Удмуртия.

Аварийность снижается

Президент России упомянул и о снижении количества ДТП в большинстве регионов страны. Однако 30 субъектов нарастили аварийность. Тульская область в этот список не попала — при том, что на территории региона проходят сразу три федеральные трассы М-2, М-4 и М-6.

«Это важнейшие артерии, от которых во многом зависит социально-экономическое развитие районов, территорию которых они пересекают. На прошедшем Госсовете поднималось два блока вопросов: развитие дорожной инфраструктуры и безопасность движения. Надо отметить, что в обоих направлениях у Тульской области есть успехи. Развитие сети автодорог — один из приоритетов в работе губернатора Алексея Дюмина. Безопасность дорог тоже удалось существенно повысить», — говорит политолог Николай Евдокимов.

Эксперт также подчеркнул, что Тульская область, согласно исследованию межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог», находится в «зеленой» зоне, то есть среди регионов с относительно небольшим числом смертельных аварий на дорогах. Для субъекта, по территории которого проходят три федеральные трассы, это красноречивый показатель.

Борьба с нелегалами и профилактика

Отдельной темой на заседании Госсовета выделили борьбу с нелегальными пассажирскими перевозками. Глава государства отметил, что именно недобросовестные компании чаще всего становятся виновниками ДТП.

«Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов в государственной политике», — сказал Владимир Путин.

В Тульской области борьбу с нелегалами усилили в конце весны. По поручению губернатора Дюмина областная ГИБДД начала операцию «Нелегальный перевозчик». За последние два месяца дорожные полицейские привлекли к ответственности 2428 водителей автобусов и легковых такси.

Самые частые нарушения: управление технически неисправным транспортным средством — 640; нарушение пользования ремнями безопасности — 471; нарушение правил перевозки пассажиров — 133. Для легковых такси: незаконные установка фонаря и нанесение цветографической схемы «Такси», а также за управление указанными транспортными средствами — 75 протоколов.

Во всех регионах по поручению президента должны быть созданы центры профилактики детского травматизма. Сегодня они работают в 38 регионах при непосредственном участии страховых обществ.

«Полагаю, что такие центры должны быть в каждом субъекте Федерации», — отметил глава государства.

В Тульской области пока не зафиксировали «профилактику» в одном центре. Однако пропаганда предупреждения деского травматизма организована по всему региону. Новомосковские инспекторы лично приезжают к детям в школы, а во время каникул и в лагеря, с играми на знание правил дорожного движения. Особое внимание уделяют велосипедистам. Детей заинтересовывают не банальным зачитыванием ПДД, а знакомят с приборами и патрульными автомобилями, заинтересовывают интерактивными мероприятиями.

По поручению губернатора Алексея Дюмина проводятся рейдовые мероприятия по контролю за организованными перевозками групп детей автобусами. А самым трогательным туляки признали акцию «Письмо водителю». Ребята пишут и красочно оформляют записки, где просят автолюбителей сбавлять скорость перед пешеходным переходом, не садится за руль уставшими и в нетрезвом состоянии, пристегивать ремни безопасности и применять специальные удерживающие устройства при перевозке детей. И вручают свои послания дети лично тульским водителям.

С освещенностью — беда

«Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе — от их освещенности. С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям», — сказал президент РФ.

Владимир Путин поручил энергетикам, главам регионов и правительству подключиться к решению проблемы тарифов.

По мнению руководителя отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгения Крылова, вопросы безопасности, будь то дорожное движение, детский отдых, общественные места, губернатор Тульской области рассматривает в приоритетном порядке.

«Обращения жителей к нему на этот счёт довольно частые, проблема существует. Для ее решения, например, в госпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Тульской области» установлен четкий индикатор — к 2024 году обустроить электроосвещение 403-х км автодорог. Но с учетом общей протяженности дорог федерального и регионального значения уровень освещенности далек от 100%-й отметки. Наверняка, понадобятся дополнительные усилия и бюджетные ассигнования на решение этой задачи», — комментирует эксперт.

В целом, все российские губернаторы и ведомства, курирующие вопросы развития дорожной сети, оценили формат заседания Госсовета и к следующему обещали подготовить конкретные предложения по проблемам, поднятым президентом страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году по государственному заданию, доведенному до «Тулаавтодора» областным министерством транспорта и дорожного хозяйства, в регионе запланирован ремонт 313 км региональных дорог. Это почти в полтора раза больше, чем в 2018-м. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Тульской области планируется отремонтировать 62 объекта — это свыше 197 км автомобильных дорог, из них 154 км автодорог регионального и межмуниципального значения, 41 улицу в населенных пунктах. Деньги выделены в размере 2 млрд 327 млн рублей, из них федеральное финансирование — 938,5 млн рублей. До 2024 года регион получит материальную помощь от центра — 4,7 трлн рублей.

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