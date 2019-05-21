В путь-дорогу: Тульская область борется с нелегалами и ДТП

Тула, , 15:48 — REGNUM Ориентация на 2024. Год, до которого регионы должны улучшить показатели в десятке сфер жизнедеятельности, тем самым поднять Россию на новый уровень. Звучит громко и амбициозно. Это признавало большинство тех, кто слушал президента Владимира Путина в момент оглашения национальных проектов. Однако правительство подписалось и под самым, кажется, трудновыполнимым проектом. Речь идет о «Безопасных и качественных автомобильных дорогах» (БКД). В паспорте говорится не только о повышении качества дорожного полотна в стране, но и борьбе со смертельными ДТП. Реалисты твердят, что до нуля этот показатель не довести, а оптимисты уверяют: к целям необходимо искать пути.

Согласно паспорту проекта, доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, через шесть лет (уже через 5,5) должна составить не менее чем 50%, перегрузка дорог, по отношению 2017 году, должна снизиться на 10%, количество аварийно-опасных участков сократиться в два раза, а смертность на дорогах уменьшиться в 3,5 раза (не превышать четырех человек на 100 тысяч населения, а к 2030 году стремиться к нулевому уровню).

Тульская область уже начала эту «тяжелую битву», а во главе ее — генерал-лейтенант, губернатор Алексей Дюмин.

Регион платит больше, центр помогает

В ремонт и развитие дорожной инфраструктуры в Тульской области вкладываются большие средства. В 2019 году по государственному заданию, доведенному до «Тулаавтодора» областным министерством транспорта и дорожного хозяйства, в регионе запланирован ремонт 313 км региональных дорог. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Тульской области планируется отремонтировать 62 объекта — это свыше 197 км автомобильных дорог, из них 154 км автодорог регионального и межмуниципального значения, 41 улицу в населенных пунктах. Деньги выделены в размере 2 млрд 327 млн рублей. Предусмотрено федеральное финансирование в размере 938,5 млн рублей. В течение шести лет регион получит финансовую помощь от центра — 4,7 трлн рублей.

Одними из ключевых показателей эффективности расходования таких денежных средств при реализации нацпроекта являются сокращение количества мест концентрации ДТП и снижение числа погибших на дорогах. В Тульской области этот показатель пока остается на достаточно высоком уровне, но положительная динамика уже наблюдается. Число аварий стабильно сокращается уже четыре года подряд. В 2015 году в местной госавтоинспекции зарегистрировали 2648 случаев (погибли 366 человек), а 2018-м — 2254 ДТП, жертвами которых стали 285 человек.

По мнению ведущего аналитика «Института региональной экспертизы» Игоря Оникова, у исполнительной власти области и лично губернатора Алексея Дюмина вопрос снижения количества смертей в результате ДТП находятся на особом контроле.

«Проводится комплекс мер для достижения нисходящего тренда в этой области. В частности, вкладываются значительные денежные средства в реконструкцию и модернизацию дорог в рамках федеральных и региональных программ, проводятся профилактические мероприятия по проверке пассажирского подвижного состава на предмет нелегальности перевозок, проходят мероприятия по контролю за техническим состоянием транспортных средств, особенно при перевозке детей», — отмечает эксперт.

Масштабные рейды по выявлению нелегалов на дорогах Дюмин запустил после смертельной аварии в Подмосковье, в которой погибли шесть человек. Тогда за рулем минивэна, выполнявшего рейс Тула-Москва, оказался дублирующий частный перевозчик (он тоже погиб), не имеющий разрешительных документов на осуществление данной деятельности. Проверки продолжаются по сей день.

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«Словом, нельзя сказать, что власть ничего не делает. Тут уместно вспомнить, что когда в апреле под Тулой опрокинулся пассажирский автобус с детьми в кювет, Дюмин лично приехал на место происшествия. Была оказана всесторонняя помощь пострадавшим. Это лишний раз свидетельствует, что власть заинтересована в снижение количества ДТП и принимает непосредственное участие в форс-мажорных ситуациях», — напомнил Оников.

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Без участников дорожного движения не получится

По статистике, к наиболее распространенным причинам аварий в регионе относят ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, нарушением скоростного режима и нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части, а также управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в Тульской области аварий по вине пьяных водителей в 2018 году произошло 248 ДТП (погибли 66 человек), из-нарушения правил — 239 аварий (погибли 69 человек), с участием пассажирских автобусов — 88 с шестью погибшими.

В разрезе муниципальных районов к наиболее проблемным с точки зрения роста количества автокатастроф относят Богородицкий, Киреевский, Новомосковский, Ясногорский, Дубенский и Суворовский районы. Алексин, Одоев, Кимовск и Волово по числу ДТП находятся на одинаковых показателях. Остальные районы, включая саму Тулу, показывают положительную динамику.

Снижение смертности на дорогах — это не только личное участие и переживание за сохранение жизней со стороны тульских властей и главы региона. Как отмечает эксперт «Института региональной экспертизы» Илья Шестериков, реализация нацпроекта БКД входит в «губернаторский KPI».

«Вопросы и обращения граждан по теме состояния автодорог, подъездных путей к населенным пунктам, объектов социальной инфраструктуры входят в топ после вопросов ЖКХ и медицинского обслуживания. Возможность свободного, комфортного передвижения — одно из конституционных прав. Удобная и понятная логистика является одним из важных критериев для открытия новых бизнесов. Кроме того, позиционирование Тульской области как одного из туристических маршрутов просто невозможно без безопасных и качественных дорог. К сожалению можно констатировать, что объем выделяемых бюджетом средств не совпадает с эффективностью реализации. Дорога не прощает «авось», — говорит Шестериков.

По мнению эксперта, участники дорожного движения прекрасно знают, что правила дорожного движения «написаны кровью» и совокупность данных факторов мотивирует губернаторов лично участвовать в реализации проекта национального проекта.

«Кроме того, личное участие губернатора является сигналом для исполнителей о степени приоритетности того или иного вопроса», — говорит эксперт.

О повышении культуры вождения говорит и Игорь Оников. Специалист «Института региональной экспертизы» констатирует, что одними административными мерами не обойтись.

«Уместно напомнить, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Теперь это будет приравнено к умышленному убийству, что вполне окажет отрезвляющее воздействие, — комментирует эксперт. — Необходимы также инфраструктурные изменения городского ландшафта. Развивать общественный городской транспорт, делать выделенные полосы для пассажирского транспорта. Также хорошая инициатива была у ГИБДД России, если водитель попал в ДТП в течении двух лет после получения водительских прав, то он будет должен в обязательном порядке пройти переобучение в той же школе. Как это будет реализовано — покажет время».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как Тульская область решает вопрос ямочного ремонта. В частности, на одном из оперативных совещаний губернатор оказался солидарен с населением и предложил дорожным бригадам выходить на благоустройство проезжих частей раньше, а «не ждать, пока ямы превратятся в окопы».

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