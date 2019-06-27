Ламу, , 14:29 — REGNUM

Суд Кении вынес приговор о приостановке реализации проекта по строительству первой в стране угольной электростанции вблизи прибрежного города Ламу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает ВВС Africa.

Национальный трибунал по делам экологии постановил, что власти должным образом не произвели экологическую оценку проекта. Также было установлено, что Национальный орган по управлению окружающей средой (Nema) нарушил закон, утвердив строительства завода без надлежащей оценки его воздействия на окружающую среду.

Иск в суд на Nema подала компания DeCOALize, представители которой заявили, что та не приняла к сведению негативное влияние, которое проект окажет на сельскохозяйственные угодья и местную рыбную промышленность.

Трибунал распорядился провести новую оценку воздействия электростанции на окружающую среду, чтобы уделить надлежащее внимание интересам общественности. Суд также постановил, что Nema не проинформировала общественность о вероятных последствиях для сточных вод.

«Мы приветствуем это решение, потому что оно показывает, что интересы местных сообществ нельзя игнорировать», — заявил ВВС Омар Элмави, координатор кампании DeCOALize.