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Наиболее популярным автомобилем в премиум-сегменте каршеринга стал Mercedes CLA. Об этом сообщили 27 июня в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«Самая популярная машина в премиум-сегменте каршеринга — Mercedes CLA. Также лидирующие позиции занимают автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В качестве источника информации в центре указали аббревиатуру интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Ранее стало известно, что в эконом-сегменте каршеринга лидирует по популярности Volkswagen Polo. Также в рейтинге Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio.