Москва, , 12:30 — REGNUM

Закон об изменении федерального бюджета на текущий, 2019 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основные параметры, на которых рассчитан госбюджет, остаются неизменными. Правительство лишь пересмотрело прогноз по курсу рубля. Так, сегодня госсмета рассчитана исходя из того, что стоимость одного доллара составит 63,9 рублей, но в правительстве ожидают, что национальная валюта немного ослабнет. Поэтому новая версия бюджета рассчитана на основе курса в 65,1 рублей за доллар.

Кроме того, за прошедший период 2019 года уже выросли ненефтегазовые поступления в госбюджет. В связи с этим закон устанавливает, что доходы госсметы по итогам года вырастут на 205,6 млрд рублей. За счет этого будут увеличены и расходы — на 256,5 млрд рублей. Госсмета при этом останется профицитной.

Дополнительные расходы правительство и депутаты Госдумы перераспределили по основным приоритетным направлениям. В основном, речь об исполнении поручений президента РФ Владимира Путина, которые он обозначил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Так, в новую госсмету заложены средства на выплату гражданами, у которых в 2019 году родился третий или последующий ребенок. Речь о 450 тыс. рублей, которые такие семьи могут получить на погашение ипотеки, взятой на единственное жилье. На эти цели в бюджете 2019 года заложено порядка 5 млрд рублей.

Кроме того, закон также направлен на исполнение национальных проектов, особенно в регионах. В связи с этим, теперь регионы, которые успешно справятся с реализацией нацпроектов, смогут получить больший размер гранта — закон увеличивает его более, чем на 30 млрд рублей, а общая сумма составит 50 млрд рублей. Еще 4,3 млрд рублей также будет направлено в регионы, чтобы софинансировать региональные доплаты к пенсиям.

В новой версии госбюджета также будут отчасти решены проблемы обманутых дольщиков. На эти цели уйдет порядка 36 млрд рублей. Основная их часть будет направлена в «ДОМ.РФ» для того, чтобы обеспечить достройку многоквартирных домов, чьи жители не могут получить свои квартиры. Еще 2 млрд рублей уйдет в бюджет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, чтобы обеспечить поручительства для застройщиков, которые переходят на эскроу-счета с 1 июля 2019 года.

Дополнительные средства также будут выделены автопрому и машиностроению. Так, на производство и строительство автомобилей дополнительно выделено 11 млрд рублей. Кроме того, дополнительные 3 млрд рублей будет направлено в область сельхозтехники — они уйдут на финансирование ее покупки.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения в госбюджет носят адресный характер и решают вопросы, которые беспокоят людей.

«Мы приняли решение об увеличении расходной части бюджета на 256,5 млрд рублей. Эти средства пойдут, в первую очередь, на решение социальных задач», — отметил Володин.

Так, например, напомнил он, порядка 4,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплат спасателям МЧС, а 2,5 млрд рублей будет направлено на завершение обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

«Отражены в поправках в бюджет и вопросы здравоохранения, требующие оперативного решения. Это вопросы закупки лекарственных препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий и средств реабилитации инвалидов — всего на эти и другие цели будет дополнительно выделено более 7,5 млрд рублей», — отметил Володин.