Кубинка, Московская область, , 08:28 — REGNUM

Россия отказалась от использования доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения. Об этом на форуме «Армия-2019» сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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«У нас произошла реструктуризация системы платежей. Мы перешли на национальные валюты, мы ушли от SWIFT и от доллара», — сказал Михеев.

По его данным, Россия в 2019 году поставила за рубеж вооружение более чем на $6 млрд. Глава организации отметил, что портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около $52 млрд США, контракты заключены с 68 странами. При этом также активно ведутся переговоры по новым контрактам на поставки вертолётной техники.

Михеев добавил, что портфель заказов на поставку вооружений в 2019 году должен составить около $13 млрд.

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«Мы ожидаем, что цифра будет в размере предыдущих последних пяти лет. Она была всегда около $13 млрд», — приводит «Интерфакс» слова главы организации.

Как сообщало ИА REGNUM, размер российского экспорта вооружений в последние три года составляет 15 млрд долларов в год. В 2018 году он составил $13,7 млрд.