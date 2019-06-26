Кубинка, Московская область, , 10:04 — REGNUM

Ужесточение конкуренции не повлияет на позиции России на мировом рынке вооружений. РФ уверенно сохранит второе место, заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Михеев ответил на предположения о том, что вскоре зарубежные конкуренты обойдут Россию по экспортным поставкам вооружений. Он назвал такую вероятность незначительной.

«По итогам 2018 года Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта продукции военного назначения с показателем около $15 млрд», — сказал Михеев ТАСС.

Франция долгое время находится на третьем месте. Крупные контракты, заключенные французской стороной, могут сократить её отрыв от России, но такое явление будет временным, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Михеев отметил растущий интерес иностранных партнёров России к отечественным технологиям на предмет их использования в развитии или создании собственных оборонно-промышленных предприятий. Он привел в пример совместные предприятия по производству вертолетов и автоматов в Индии и гранатометов — в Иордании.

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