Москва, , 18:08 — REGNUM

В ходе госсовета вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил субсидировать из федерального бюджета закупку автобусов для обновления парка в муниципалитетах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Несмотря на то, что постепенно частные перевозчики заходят на маршруты в районные центры, для многих регионов обслуживание сельского населения регулярными маршрутами до райцентров остается открытой проблемой. «Даже там, где есть еще МУПы, автобусы в изношенном состоянии, их уже даже не отремонтировать. А это вопрос безопасности. Не у всех регионов, а тем более муниципалитетов, есть средства на обновление автопарка — история очень похожая на ту, что была со школьными автобусами», — констатировал Неверов.

Он считает, что без федеральной помощи не обойтись.

«Это может быть механизм субсидирования за счет федерального бюджета покупки автобусов средней и малой вместимости (даже стоимостью не выше 2 млн рублей), а может быть, и иной механизм стимулирования развития такой маршрутной сети — лизинг, льготные кредиты на целевую покупку таких автобусов для частных перевозчиков при выполнении условия расширения маршрутной сети», — предложил Неверов.