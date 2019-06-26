Москва, , 12:57 — REGNUM

Цены на нефть выросли за счет снижение запасов в США. Согласно данным Американского института нефти запасы нефти снизились на 7,5 млн баррелей. Данные спровоцировали спекулятивные сделки на фьючерсном рынке и двинули ценны вверх, что в принципе и следовало ожидать после выхода данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Фьючерсы на нефть марки Brent на рынке продаются за 65,94 долларов за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки (WTI) стоят 58,91 долларов за баррель.

Крупные участники рынка ожидают встречи президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Встреча состоится на саммите G20, от которой будет зависеть на сколько российская сторона будет готова сократить добычу нефти, чтобы до конца текущего года поддержать глобальный нефтяной рынок.

«Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня позволит странам ОПЕК+ оценить насколько реальна угроза снижение спроса на энергоносители ввиду замедления экономического роста на фоне торговых войн. Далее на заседании стран ОПЕК в Вене, которое пройдет в начале июля уже точно будет известно насколько необходимо будет сократить объем добычи, чтобы стабилизировать глобальный рынок и настроить его на рост», — пояснил эксперт.

Также будет учтена ситуация и на Ближнем Востоке. Поскольку ни Иран, ни США не желают, чтобы конфликт перерос в военные столкновения из-за сбитого с иранской стороны военного беспилотника США.

«В ближайшей перспективе цены на нефть продолжат рост на фоне позитивных ожиданий от саммита G20 и заседания стран ОПЕК. Цены на нефть марки Brent имеют потенциал роста до $66,92 за баррель, а сланцевая нефть может вырасти до $60,00 за баррель», — считает Гасанов.

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