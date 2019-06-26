Москва, , 12:32 — REGNUM

Отказ от продления заморозки цен на топливо в России после 1 июля не должен привести к скачку цен, однако ситуация может кардинально измениться под воздействием внешних факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила профессор кафедры государственного регулирования экономики института госслужбы и управления РАНХиГС Ольга Маликова.

По словам эксперта, вопрос о ценах на бензин и дизельное топливо является одним из ключевых с точки зрения влияния на темпы и пропорции экономического роста и ситуацию в регионах.

«Непродленная с 1 июля заморозка цен на бензин пока, скорее всего, сильно не скажется на ситуации на розничном рынке. Сценарий умеренного роста цен представляется вероятным, поскольку оптовые цены на нефтепродукты в настоящее время держатся на относительно невысоком уровне, что обеспечивает приемлемую доходность при реализации топлива конечным потребителям», — сообщила Маликова.

Вместе с тем определённые риски всё же сохраняются, отметила профессор. Хотя на мировом рынке заметен избыток углеводородов, наблюдалась довольно устойчивая тенденция к понижению цен, последние десять дней цены на нефть увеличивались, напомнила эксперт.

По её словам, «рынок нефти крайне политизирован» и любое обострение международной ситуации может обернуться заметными изменениями.

«Формирование на внешних рынках более высоких цен на нефть, чем в настоящее время, может опять провоцировать рост цен и потери потребителей. Таким образом, вопрос об ускорении внедрения автоматически действующего механизма сдерживания цен бензин и дизельное топливо представляется весьма актуальным», — рассказала Маликова.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году цена бензина в России может составить 120 рублей за литр.