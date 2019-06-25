ВПК других стран переходит на российские технологии — Рособоронэкспорт

Москва, , 13:25 — REGNUM Рост заинтересованности иностранных партнёров России в развитии или создании собственных оборонно-промышленных предприятий с использованием российских технологий отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба предприятия.

«В качестве главного тренда мирового оружейного рынка мы видим заинтересованность партнеров в развитии или создании собственных оборонно-промышленных предприятий», — сказал глава Рособоронэкспорта.

По его словам, предприятие уже реализовало ряд проектов по технологическому партнерству и обладает в этой области хорошими компетенциями. В частности, за последнее время за рубежом были созданы совместные предприятия по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова АК203 в Индии, гранатометов «Нашшаб» в Иордании. В настоящее время строительство заводов по производству автоматов Калашникова осуществляется в нескольких странах.

Михеев добавил, что кроме технологий иностранных партнёров России интересуют совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области вооружений, и что в перспективе компания планирует развивать проекты в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки.

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