Кизляр, Дагестан, , 09:24 — REGNUM

Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка. Предприятие намерено обратиться с соответствующим предложением в правительство страны.

«Мы уже работаем над таким предложением. Обеспечить потребности госучреждений мы сможем», — сказал гендиректор Кизлярского завода Евгений Дружинин, чьи слова цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает с 1 июля закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Сделано это, как говорится в документе, для поддержки отечественного виноградарства и российских товаропроизводителей.

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Напомним, Кизлярский коньячный завод был основан ещё в 1885 году и сегодня является одним из крупнейших российских производителей коньяка. Предприятие состоит из трех площадок общей площадью 15 гектаров и осуществляет полный цикл производства.