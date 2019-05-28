В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Москва, , 07:47 — REGNUM В России ограничат госзакупки некоторых видов продукции виноделия иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В частности, государственным учреждениям запретят закупать игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина.

Такие меры принимаются для содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия и поддержке российских товаропроизводителей.

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.

Подробнее: Путин поручил правительству принять меры для поддержки российских виноделов

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки российских виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции.

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