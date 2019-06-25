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Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Экономика

Чтобы повысить популярность такого инструмента инвестирования

Москва, 25 июня 2019, 17:50 — REGNUM  Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Как объясняют авторы инициативы, доходы по таким счетам состоят из начисляемых процентов и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгоценных металлов. Сегодня держатели таких вкладов обязаны уплачивать подоходный налог на полученный доход по ставке 13%. Однако если обезличенный металлических счет открыт более, чем на три года, его держатель освобождается от уплаты НДФЛ. Но это не касается процентов, начисленных по такому счету — они подлежат налогообложению в любом случае.

Авторы инициативы предлагают отменить уплату подоходного налога с доходов по обезличенным металлическим счетам, чтобв повысить популярность такого вида инвестирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне тот же состав авторов внес в Госдуму законопроект, направленный на страхование средств, которые граждане держат на обезличенных металлических счетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о страховании обезличенных металлических вкладов внесен в ГД

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