Законопроект о налоговом вычете для ИП за онлайн-кассу внесен в Госдуму

Москва, , 15:48 — REGNUM Законопроект о расширении возможности налогового вычета на приобретение контрольно-кассовой техники (ККТ) на все категории индивидуальных предпринимателей (ИП), внес в Госдуму член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Речь идет о возможности уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению онлайн-касс, стоимостью не более 18 тыс. рублей каждая, если она была зарегистрирована до 1 июля 2019 года, когда применение ККТ становится обязательным.

Как отмечает автор законопроекта, сегодня закон позволяет уменьшить налог за приобретение онлайн-касс не для всех категорий организаций и индивидуальных предпринимателей. Так, в частности, оформить налоговый вычет сегодня не имеют права ИП, которые работают по упрощенной системе налогообложения, а также те ИП, которые уплачивают единый налог на вмененный доход. В связи с этим, депутат предлагает установить, что такие ИП имеют право оформить налоговый вычет на приобретение ККТ, если они закупили онлайн-кассы в период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года.