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Жириновский предложил проверки грузинского бизнеса в России

Экономика

Санкции

Москва, 25 июня 2019, 12:46 — REGNUM  РФ и Грузии нужно прекратить не только авиасообщение, но и все коммерческие связи. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Грузия сегодня бурлит — это сделала советская власть. Мы ушли оттуда 30 лет назад, а народ все равно там бурлит, поскольку мы их заразили независимостью», — заявил Жириновский.

Он также напомнил, что в царской России у Грузии не было независимости, а было только две губернии.

«Что с Грузией сейчас делать: прекратить любые авиаперевозки, прекратить денежные переводы из России — то, что зарабатывают грузинские мигранты. Деньги тратьте в России, а переводы почтовые в Грузию не пойдут. И прекратить закупки. Что,» Есентуки» хуже, чем «Боржоми»? Нет», — заявил Жириновский.

Что касается вопроса алкоголя, а именно вина, то, по его словам, «вином залейся вся Европа», а грузинское вино «никому не надо».

«И они потеряют все. Все коммерческие связи прекратить. Те предприниматели-грузины, которые работают у нас и не имеют гражданства, их можно проверить, как они работают у нас, и тоже отправить на родину», — предложил Жириновский.

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Российско-грузинские отношения
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