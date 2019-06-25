Власти РФ лишают граждан страны возможности зарабатывать – Делягин

Москва, , 12:33 — REGNUM Социально-экономическая политика российского государства приводит к падению доходов населения и блокирует экономическое развитие страны, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что доля граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц с 2014 по 2017 год уменьшилась с 37% до 30%.

«Динамика вполне правдоподобная, потому что мы видим падение уровня жизни, — сказал Делягин. — Более того, мы видим социально экономическую политику государства, которая обеспечивает это падение: с одной стороны, она блокирует экономическое развитие, то есть у людей нет возможности нормально зарабатывать себе на жизнь, а с другой стороны, наблюдается полный произвол монополий, который государство никак не сдерживает. Возникает ощущение, что оно его даже поощряет».

Дополнительный фактор, названный Делягиным, — это рост налогового давления, который тоже повышает цены и сокращает доходы людей.

«Играет свою роль и усиление борьбы с теневой экономикой, — подчеркнул экономист. — Для поддержания уровня жизни люди перемещаются в «тень», а государство весьма эффективно с теневой экономикой борется, лишая тем самым людей возможности зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, следует учитывать, что рубль в 2014 году и рубль в 2019 году имеют совершенно разные покупательные способности, так как прошла примерно двукратная девальвация и весьма ощутимо выросли цены. То есть если люди, которые имели доход 40 тысяч рублей в 2014 году, и их условно причисляли к среднему классу, сохранили свой доход к 2019 году, то из среднего класса они уже выпали».

Напомним, как сообщило ТАСС, по данным Центра макроэкономического анализа Альфа-банка, доля граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц за четыре года — в период 2014—2017 годов — снизилась с 37% до 30%.

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