Казахстан планирует увеличить перевозки по транскаспийскому маршруту

Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом железнодорожно-водном сообщении с использованием портов Каспийского моря Актау и Баку подписали постоянные члены ассоциации «Транскаспийского международного транспортного маршрута» (ТМТМ). Об это сообщили в пресс-службе национальной компании «Казахстанские железные дороги».

Постоянные члены ассоциации также подписали соглашение о взаимодействии и мерах ответственности за несоблюдение сроков доставки при организации перевозок в составе контейнерных поездов по ТМТМ.

Участники ассоциации также обсудили повышение эффективности работ по привлечению грузов на транскаспийский маршрут, развитие конвейерных перевозок и создание благоприятных тарифных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

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