В Бразилии в частные руки будут переданы 44 аэропорта

Бразилиа, , 08:55 — REGNUM В Бразилии правительство планирует до 2022 года передать 44 аэропорта в управление частным лицам. Об этом 25 июня сообщает государственная телекоммуникационная компания со ссылкой на заявление министра инфраструктуры южноамериканской республики Тарсизиу Гомеса ди Фрейтаса.

По словам министра, протестированная в марте 2019 года модель по передаче частным инвесторам комплекса, состоящего из 12 аэропортов, показала свою эффективность. Он также добавил, что теперь можно продолжить этот проект.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в течение двух лет в Бразилии будут приватизированы 69 крупных предприятий. Согласно плану приватизации, на ближайшие месяцы государством будут проданы 12 аэропортов, 10 портовых терминалов, железная дорога Север — Юг и сеть интегрированных коммуникаций Управления аэронавтики. Кроме того, 24 госпредприятия планируется продать в конце 2019 года.

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