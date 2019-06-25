На Колыме повысят зарплату медработникам

Магадан, Магаданская область, , 07:54 — REGNUM Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба правительства области.

Согласно принятого документа, тем медицинским работникам, оклад которых составляет менее 40 000 рублей в месяц, заработная плата будет увеличена не более чем на 5000 рублей. Кроме того, не менее чем на 4% будет увеличен размер заработной платы работников, если их среднемесячная зарплата составляет 40 000 рублей и более.

По словам министра Минздрава региона Сергея Чеканова, заработная плата будет увеличена таким категориям работников медицинской сферы, как водители, слесари, уборщики, сёстры и т.д.

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