Четырёхдневка – «отличнейший стимул» всё переделать по максимуму

Москва, , 13:42 — REGNUM Просто гигантское количество «условно рабочего» времени в офисах, да и на многих не конвейерных производствах, может быть легко сокращено, если мерить работу задачами и результатом, а не потраченным на их исполнение временем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Убеждён, что не менее 8−10 часов в неделю тратится работниками на своих рабочих местах в этих сферах напрасно: на «живые» совещания вместо онлайн-летучек, хотя всё это легко и полезнее заменить чатами в современных crm-системах, которые заточены под решение к нужным срокам параллельно неограниченного числа задач, обсуждения любых тем в онлайне без отрыва от того, чем занят в это время каждый работник. При наличии ещё и скайпа, культуры видеоконференций, вебинаров — становятся просто ненужными во многие дни расходы времени на дорогу до офиса и обратно», — выразил уверенность эксперт.

Человек, отдохнувший отнюдь не лишний час-полтора дома, может быстро и с большим удовольствием включиться тут же в дела. Как в известной шутке про «ленивых» работников, которые из-за своей лени делают всё качественно, потому что лень два раза переделывать, и делают быстро, чтобы быстрее расправиться с порученным заданием и снова иметь свободное время. Для себя, как говорится, для души, и для семьи, а на самом деле и для развития навыков, для совершенствования умений и знаний, квалификации — на что у более свежего и меньше часов погруженного в непрерывную работу человека останется и больше времени, и будет намного больше мотивации, желания. А тем более, когда у тебя есть целый лишний день! Это отличнейший стимул всё переделать по максимуму в четыре дня, зная, что при этих условиях дальше у тебя будет целый дополнительный сэкономленный день, чтобы куда-то съездить с детьми, пообщаться с ними от души, вместе позаниматься спортом.

«Что мерилом качественно и в срок сделанной работы отнюдь нельзя считать усталость, отлично понимает молодое поколение. Поэтому идею двумя руками поддерживают люди особенно от 25 до 35 лет, особенно из крупных динамично развивающихся городов. Без дела остаться они не боятся, но хотят быть продуктивными, а не просиживать где-то рабочие часы от сих и до сих: ведь эти дни и часы есть дни и часы нашей жизни, и вряд ли к её концу кто-то всерьёз пожалеет о том, что мало работал и имел слишком много свободного времени. Все эти возражения от страхов, но не надо бояться жить», — считает Капустянский.

Против четырёхдневной недели в опросе высказались в основном люди старшего возраста, особенно за 60, и жители небольших населённых пунктов. В тех местах, где в принципе сложнее найти и основную работу по найму, и дополнительную подработку. Или же в том возрасте, когда быть востребованным на рынке труда или сменить работу не так просто. Именно эти люди больше всего опасаются, что при уменьшении количества часов рабочей нагрузки для них может сократится и оплата труда.

«В действительности что они опасаются напрасно: если через весьма условные 7−10 лет в России и будет когда-то принят закон о четырёхдневной рабочей неделе, то, безусловно, все подряд предприятия не заставит никто перейти на эту сокращённую рабочую неделю: ни принудительно в принципе, ни тем более впопыхах. Хорошо, если к этому в течение длительного переходного периода постепенно «созревать» сами владельцы или директора предприятий: по мере внедрения лучших технологий на производстве (что сложнее намного и дольше). Или по мере более адекватных, полезных форм организации труда — особенно в сфере услуг, маркетинга, интернет-экономики, в офисах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По данным ВЦИОМ, 48% граждан не одобряют возможный переход.

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