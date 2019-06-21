Основная причина смерти в Туркмении – сердечно-сосудистые заболевания

Ашхабад, , 23:36 — REGNUM Основной причиной смерти жителей Туркмении остаются сердечно-сосудистые заболевания — они составляют 50% случаев смерти туркменистанцев в возрасте от 30 до 69 лет. Об этом говорится в первом «Добровольном национальном обзоре Туркмении», составленном аналитиками департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Еще в 12% случаев смерть наступает из-за различных онкологических заболеваний.

При этом мужчины чаще всего умирают от рака легких, бронхов и трахеи — в 16% случаев смерти от онкологических заболеваний. Затем следуют рак желудка — 13% и рак печени и желчных протоков — 11%.

У женщин наиболее распростаранена смерть от рака молочной железы — 20% смертельных исходов от онкологических заболеваний и от рака шейки матки — в 13%.

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