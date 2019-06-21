Huawei заинтересовалась возможностями Нижегородского университета

Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM Делегация компании Huawei во главе с директором Российского исследовательского института Чжоу Хуном посетила Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба вуза.

В состав делегации также вошли руководитель направления математических исследований и алгоритмов Ван Чжиин, руководитель направления сотрудничества с учебными заведениями Ян Люцин, Директор исследовательского центра в Нижнем Новгороде Чжан Син, ведущие инженеры и менеджеры компании.

Гостей приветствовали врио ректора Университета Лобачевского Кирилл Марков, проректор по международной деятельности Александр Бедный, проректор по учебной деятельности Ольга Петрова, заместитель начальника отдела международных связей Николай Агудов.

«В ходе визита стороны обсудили вопросы сотрудничества в области образования и создания совместных образовательных программ. Также сотрудники компании Huawei ознакомились с разработками Университета Лобачевского в области IT-технологий», — говорится в сообщении.

Отметим, Huawei активно выстраивает отношения с образовательными и научными организациями в России. Ранее в компании сообщали, что планируют развивать в России сети 5G и собственную облачную экосистему.

Читайте также: В Huawei назвали Россию ключевым рынком для компании