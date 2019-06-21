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Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам

Экономика

Документ станет обязательным не для всех микрофинансовых организаций

Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам
Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

Москва, 21 июня 2019, 14:03 — REGNUM  Планируется установить порядок взыскания просроченной задолженности по миркрозаймам. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Соответствующая инициатива, призванная установить чёткий порядок и ограничения взыскания просроченной по микрокредитам задолженности, была рассмотрена на состоявшемся 20 июня 2019 года экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации и поддержана ЦБ РФ.

Подобный документ разработан Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и должен стать обязательным для исполнения её членами.

При разработке стандарта учитывались наиболее острые проблемы, возникающие при взыскании задолженности и отраженные в обращениях граждан. Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.

«В частности, разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. При этом такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит свое несогласие в любой форме. Кроме того, работникам МФО запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления — взыскатель должен сразу четко обозначить свою принадлежность к конкретной микрофинансовой организации», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в документе прописана обязанность при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включать в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта. За неисполнение этой нормы предусмотрены штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле число займов, выданных миркрофинансовыми организациями в России, сократилось на 7,5%.

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Микрофинансовые организации
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