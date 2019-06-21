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Товарооборот между ЕАЭС и Южной Кореей вырос за три года на 80%

Экономика

20 июня состоялась встреча члена коллегии ЕЭК по торговле Вроники Никишиной с министром торговли Южной Кореи Ю Мён Хи

Москва, 21 июня 2019, 10:21 — REGNUM  Товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Южной Кореей с 2016 по 2018 год вырос на 80% и составил $20,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

20 июня в Москве состоялась встреча члена коллегии ЕЭК по торговле Вроники Никишиной с министром торговли Южной Кореи Ю Мён Хи. Стороны обсудили перспективы дальнейших взаимоотношений.

Участники переговоров также рассмотрели вопрос защитных расследований ЕЭК, которые могут затронуть импорт в ЕАЭС товаров из Южной Кореи. По итогам переговоров стороны договорились активизировать сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в министерстве торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии заявили, что соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС будет подписано 1 октября 2019 года.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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