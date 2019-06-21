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Бизнес стал реже подвергаться проверкам — бизнес-омбудсмен Дагестана

Экономика

Президент России заявил, что представители проверяющих организаций должны стать для бизнеса менторами и помощниками

Махачкала, 21 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Тенденция к снижению числа внеплановых проверок субъектов предпринимательства, о которой в ходе «прямой линии» говорил президент Владимир Путин, действительно имеется. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 июня заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов.

Напомним, глава государства отметил, что внеплановые проверки в отношении малого бизнеса сократились примерно на 11%. Президент подчеркнул, что представители проверяющих организаций должны стать для бизнеса менторами и помощниками.

«По итогам 2018 года нами проведен анализ плановых и внеплановых проверок, проводимых контрольно-надзорными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности из Дагестана. Исходя из этого анализа, общее число контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году снизилось на более чем 1000 проверок по отношению к 2017 году», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Российский лидер также напомнил, что для дополнительного контроля данного направления создаётся так называемый «зеркальный реестр» проверок бизнеса. Его, помимо контрольно-надзорных органов, будут вести и сами предприниматели, что должно обеспечить дополнительный контроль за соблюдением их прав.

«Данный шаг поспособствует результативной совместной работе предпринимателей и контрольно-надзорных органов, а также сделает контроль органов прокуратуры более эффективным. Этот инструмент позволит прокуратуре сравнивать информацию, которую представят контрольно-надзорные органы в реестр с той, которая будет вестись предпринимателями», — пояснил Мурад Далгатов

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня состоялась 17 по счёту «прямая линия» с Владимиром Путиным. Эфир продлился более 4 часов, в течение которых глава государства ответил на 81 вопрос. Проблема давления на бизнес стала одной из ключевых тем. Помимо вышесказанного, президент также заявил о необходимости изменить применение статьи об организации преступного сообщества в отношении бизнеса, так как под неё, при желании, можно подвести совет директоров любой компании.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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