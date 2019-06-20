СК проверит информацию омича о завышении тарифа по вывозу бытовых отходов

Омск, , 15:18 — REGNUM Следователи СК России после обращения жителя Омска, прозвучавшего в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, организовали проверку информации о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

К президенту обратился житель частного сектора омского посёлка Старый Кировск. Он рассказал, что в квитанции об оплате коммунальных услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов за апрель текущего года была указана сумма в 133 рубля, а в последней квитанции — уже 266 рублей. Мужчина считает, что сумма тарифа на вывоз бытового мусора необоснованно завышена. Кроме того, бытовые отходы фактически не вывозятся, что также вызывает вопросы у жителей частного сектора.

«Следователи тщательно проверят изложенные в видеообращении к президенту РФ сведения по вывозу бытовых отходов и оплате этой услуги и дадут правовую оценку действиям организации-оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами на территории города. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос, касающийся «мусорной реформы», Владимиру Путину на «прямой линии» задал житель Омска Роман Дмитриев. Он рассказал, что в квитанции за март значилась сумма 90 рублей 27 копеек, в последней квитанции — 266 рублей.

Владимир Путин ответил, что сказанное жителем региона «требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения». Он сказал, что обязательно попросит ФАС, чтобы антимонопольщики обратили на это внимание.

Напомним, «мусорная» реформа в Омской области стартовала с 1 апреля 2019 года. Единый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона — ООО «Магнит».

В апреле 2019 года стало известно, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области провела внутреннюю проверку, по результатам которой было решено внести корректировки в норматив накопления ТКО для Омска. Иными словами, итоговый платёж по «мусорной» реформе для омичей может быть снижен.

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Добавим, «прямая линия» с Владимиром Путиным началась в 12:00 (мск) 20 июня. Подробности — в онлайн-трансляции ИА REGNUM »Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости».

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