Внеплановых проверок бизнеса стало меньше, заявил президент РФ

Москва, , 14:43 — REGNUM Государство стремится к тому, чтобы контролирующие органы стали менторами и советниками для предпринимателей. Количество внеплановых проверок сократилось на 11%, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Глава государства ответил производителю кондитерских изделий из Пензы, который отметил сокращение количества плановых проверок и увеличение — внеплановых. Предприниматель заявил, что надзорные органы должны помогать, а не мешать бизнесу.

«Количество внеплановых проверок малого бизнеса уменьшилось на 11%», — заявил глава государства и добавил, что на два года продлены надзорные каникулы.

Путин пообещал, что вести реестр проверок будут не только проверяющие, но и проверяемые. Это инициатива самих бизнесменов.

«Будут вести реестр кто, кого и по поводу чего проверял, каковы результаты по их оценке. Все эти результаты будут стекаться в прокуратуру», — пояснил Путин.

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