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Путин: Полностью аресты в России отменить нельзя

Экономика

… в сфере экономических правонарушений

Путин: Полностью аресты в России отменить нельзя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Москва, 20 июня 2019, 14:33 — REGNUM  Нельзя злоупотреблять арестами особенно в сфере экономических правонарушений, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Залог в качестве меры пресечения предпринимателям применять можно и нужно, наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Всё это нужно шире использовать. Я согласен.

«Но полностью аресты в сфере экономических правонарушений в России отменить нельзя.

Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане будут недовольны. Этого нельзя допустить, во всём должны быть мера», — подчеркнул Путин.

По его мнению, главная проблема, которую нужно решить, — бесконечное содержание под стражей. В ближайшее время будут даны соответствующие поручения Генпрокуратуре и Верховному суду РФ.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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