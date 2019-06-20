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Минфин не компенсировал банкам льготы по ипотеке, заявил Путин

Экономика

«Это реальная ошибка правительства России»

Минфин не компенсировал банкам льготы по ипотеке, заявил Путин
Квартиры в ипотеку

Москва, 20 июня 2019, 13:30 — REGNUM  Ошибка российского правительства, в том числе Министерства финансов, привела к сложностям в переходе на льготную ипотеку. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Он напомнил о решении обеспечить семьям, где появились второй и третий ребёнок, льготную ипотеку в 6%. Однако Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам. Люди сталкиваются с невозможностью перехода в отношении ранее выданных кредитов.

«Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур», — сказал Путин.

Он добавил, что по линии Минфина нужно работать с крупными банками, а через «Дом.РФ» — с мелкими и средними.

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