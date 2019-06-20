Четверг, 20 Июня 2019 года
09:58:36 МСК

Нефть пытается «удержаться на плаву»

Экономика

К заветному уровню $62 прорваться пока не удалось

Нефть пытается «удержаться на плаву»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 20 июня 2019, 09:57 — REGNUM  В течение дня 19 июня нефть пыталась определиться с вектором движения и в итоге закрылась во флэте, в области $61,40 за баррель. От более глубокой просадки котировки удержал уровень $60,70, но и к заветному уровню $62 прорваться снова не удалось. Сегодня, 20 июня, на утренней сессии нефть марки Brent попыталась протестировать этот барьер, но тут же откатилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Инвесторы продолжают взвешивать позитивные и негативные факторы в сырьевом сегменте. Отчет минэнерго США оказался неплохим, отразив падение запасов сырой нефти на 3,1 млн баррелей против более скромного прогноза на уровне 1,2 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,69 млн и 0,55 млн баррелей соответственно», — привёл цифры эксперт.

Впрочем, это не помогло котировкам подрасти, тогда как мягкий тон Федрезерва, ослабивший позиции евро позволил Brent отыграть внутридневные потери и хотя бы вернуться на исходные позиции. Тот факт, что цены не смогли показать более активного подъема в ответ на возросший интерес к риску после подтверждения сигналов о скором снижении ставок в США, говорит о том, что трейдеры не забывают об ухудшении перспектив мировой экономики.

«В краткосрочной перспективе отступление доллара на голубиной риторике ФРС должно как минимум ограничить понижательное давление на котировки черного золота. В целом же потенциал бычьей коррекции по-прежнему ограничен, особенно в свете переноса заседания ОПЕК+ на начало июля», — полагает Николаев.

Читайте также: Нефти «открылась дорога» к отметке $64

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить