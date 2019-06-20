В первом квартале в ЕАЭС произвели более 12 млн тонн цемента

Москва, , 09:10 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам первого квартала 2019 года произвели 12,03 млн тонн цемента, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На долю России приходится 77,5% от общего объема производства, на Казахстан — 12%, Белоруссию — 7%, Киргизию — 3%, Армению — 0,5%. Планируется, что внутренний спрос на цемент вырастет в ЕАЭС на 2,5%.

Заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский заявил, что мониторинг производства цемента позволяет выявить ключевые тенденции, происходящие в строительной отрасли стран ЕАЭС.

Отметим, по итогам мая 2019 года производство цемента в Казахстане составило 1,075 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. В марте и апреле 2019 года прирост производства цемента в республике составил 14,2%.